Djokovic hat Sie in höchsten Tönen gelobt. Es sei nur noch phänomenal gewesen, wie Sie gespielt haben. Ist so etwas noch ein zusätzlicher Ritterschlag?

„Immer wenn die absoluten Superstars lobende Worte finden, ist es was ganz Besonderes. Aber ich glaube, das war heute echt ein besonderes Match. Nicht nur von mir, sondern von beiden. Ein absoluter Klassiker. Sicher eines von den besten Matches, die da beim Finale in den letzten Jahren gespielt worden sind. Dass so etwas passiert, da ist eine Riesenleistung von beiden Spielern nötig. Das ist halt das Bittere im Tennis und für mich heute das Schöne, dass es kein Unentschieden gibt, sondern Einer verlieren muss.“