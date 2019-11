Weltumsegler werben auf YouTube für nachhaltigen Lebensstil

Der Aussteiger Riley Whitelum war vor fünf Jahren in See gestochen - ohne viel Ahnung vom Segeln zu haben. Nach seinen ersten Törns alleine lernte er in Griechenland Carausu kennen, die ebenfalls aus Australien stammt. Diese kündigte einen Monat später ihren Job, gab ihr normales Leben auf und zog zu dem Abenteurer auf seine Jacht. Die beiden versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben - sie fangen selbst Fisch, vermeiden Plastik und propagieren diesen Lifestyle auch erfolgreich auf YouTube. Das Paar hat mehr als eine Million Abonnenten und kann mittlerweile von den Video-Blogs gut leben. Vor elf Monaten erweiterten sie ihre Crew: Da erblickte ihr Sohn Lenny das Licht der Welt.