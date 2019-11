Einem Schwenk nach links hat Gernot Blümel, Landesparteichef der Wiener ÖVP, am Dienstagabend in der „ZiB 2“ eine klare Absage erteilt: „Wir bleiben eine Mitte-rechts-Partei.“ Vielmehr betonte er wie auch schon ÖVP-Chef Sebastian Kurz, dass es inhaltlich sehr große Unterschiede zwischen der Volkspartei und den Grünen gebe. Aber: Man sei sich in den Sondierungsgesprächen näher gekommen, sodass die Gremien sich für Regierungsverhandlungen entschieden hätten: „Es hat aber sehr wohl andere Optionen gegeben.“