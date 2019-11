Für den Transport nach Salzburg musste der Baum auf 23 Meter gekürzt werden. Die Berufsfeuerwehr und das Gartenamt des Magistrats Salzburg kümmerten sich um das Aufstellen der Fichte. Dazu wurde sie mit einem Kran gehoben und in ein mehrere Meter tiefes Loch gesenkt. In den nächsten Tagen erhält der Baum seinen Christbaumschmuck. Dieser ist aus Holz gefertigt und wurde in diesem Jahr von Schülerinnen und Schüler der Volksschule Gaißau gebastelt. Für die richtige Weihnachtsbeleuchtung sorgen rund 700 LED-Lichter. So richtig erstrahlen wird der Gaißauer Christbaum jedoch erst am Abend des 21. November, dem Eröffnungstag des 46. Salzburger Christkindlmarktes. Spender der mächtigen Fichte ist Familie Walkner.