Heute, Mittwoch, wird der Antrag zu den fünf vignettenfreien Korridoren – auch in Tirol, Vorarlberg und in Oberösterreich werden Abschnitte kommen – im Nationalrat von ÖVP, Grüne und Neos, wie schon im Budget-Ausschuss, beschlossen. Interessant wird die Rolle von SPÖ und FPÖ. Gerade in Salzburg hatten die beiden Parteien jahrelang eine Mautbefreiung gefordert, am Montag aber im Ausschuss dagegen gestimmt. Im Nationalrat könnten die Salzburger Abgeordneten dennoch zustimmen. Am 5. Dezember muss auch noch der Bundesrat sein okay geben. Falls dieser dagegen ist, geht der Entwurf zurück in den Nationalrat und wird neuerlich beschlossen.