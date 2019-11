Bei Verdacht schnell gehandelt

Als der Verdacht aufkam, mussten die Verantwortlichen am Dienstagvormittag so schnell wie möglich handeln: Alle Therapien und Behandlungen wurden abgesagt, die Hygienemaßnahmen erhöht, der Essensplan geändert, niemand mehr aufgenommen. „Die Patienten dürfen natürlich abreisen, in der Klinik müssen sie aber im Zimmer bleiben“, erklärt der Geschäftsführer die Quarantäne.