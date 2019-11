Österreichs Basketball-Meister Kapfenberg sagte nach den aktuellen politischen Unruhen im Nahen Osten das Europe-Cup-Spiel in Israel bei Nes Ziona am Mittwoch (13. 11.) ab. Die Bulls machten kurzfristig am Flughafen Wien-Schwechat kehrt und reisten nicht nach Israel. Nun ist Europas Basketball-Verband am Wort, was mit der ausständigen Partie passiert. Die Bulls könnte sogar eine sehr harte Strafe treffen!