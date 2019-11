„Die Mautbefreiung ist für uns ein Weihnachtsgeschenk! Wir haben fast nicht mehr daran geglaubt, dass sie kommt“, sagt Marcus Wild, Geschäftsführer vom Europark. Pro Jahr pilgern rund 11 Millionen Kunden in den Einkaufstempel. Etwa 2,5 Millionen davon aus Deutschland; viele über die Westautobahn. Ohne Vignettenpflicht könnte besonders der Anteil der Deutschen wachsen - und mit ihm der Umsatz. Der liegt bei rund 350 Millionen Euro pro Jahr. „Jemand der in Freilassing arbeitet, kann in der Mittagspause einfach rüberfahren. Ich glaube, dass besonders unsere Gastronomie profitieren wird.“ Ein deutlicher Anstieg der Zahlen dauere aber. „Es hat sich schnell herumgesprochen, dass es keine Vignettenpflicht mehr gibt. Es braucht aber sicher vier Jahre, bis sich Gewohnheiten ändern.“