Fast vier Jahre hat es von der ersten Resolution in Linz bis zum Beschluss, heute (13. November), im Nationalrat in Wien gedauert: ÖVP, Grüne und Neos erklären per Änderung des Mautgesetzes drei gerade entstehende Brücken in der Landeshauptstadt zu von der Vignettenpflicht befreiten Verkehrswegen.