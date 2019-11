Viel Lärm um nichts! So lässt sich der von der FPÖ einberufene Sonderlandtag zu Gewalttaten in steirischen Asylheimen am Dienstag am besten zusammenfassen. Nach einer der kürzesten Sitzungen dieser Legislaturperiode wurde der Misstrauensantrag gegen Soziallandesrätin Doris Kampus erwartungsgemäß abgeschmettert.