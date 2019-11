Der VW-Abgasskandal beschäftigt auch in der Steiermark die Gerichte. In Leoben haben sich, wie berichtet, 637 Geschädigte einer Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), vertreten durch Anwalt Michael Poduschka, angeschlossen Während sich der Richter für das Verfahren für zuständig erklärte, meldete der Volkswagen-Konzern ein Rekursverfahren an.