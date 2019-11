Roger Federer hat sich am Dienstag in seinem zweiten Spiel bei den ATP Finals deutlich gesteigert. Der 38-jährige Schweizer besiegte in Lonodn in der Gruppe „Björn Borg“ den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6(2), 6:3 und hat nach dem 5:7, 5:7 zum Auftakt gegen Dominic Thiem damit seine Semifinal-Chance gewahrt.