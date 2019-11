Workshops und Meetings

Mit dem speziellen Thema „Dekadenz“ geht man einem viel größeren Anliegen auf den Grund, die jungen Filmemacher wollen oberflächliche Werte in Frage stellen. Sie fragen in ihren Werken: Wohin steuert die Konsumgesellschaft? Das Festival ist mehr als nur Kino: In Media Meetings gibt es die Möglichkeit zu diskutieren. Weiters gibt es noch Workshops für Maskenbild, Fotografie oder DJs und andere Formate zum Mitmachen. Infos: www.youki.at