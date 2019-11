Sieben Justizwachebeamte, zwei mit Maschinenpistolen bewaffnet, bewachten den Prozess wegen schwerer Sachbeschädigung am Landesgericht Steyr. Denn der Ausbruch Ende Juni an sich ist ja straffrei. „Beim Putzen haben wir bemerkt, dass man da ein Loch machen kann“, erklärt der Hauptangeklagte (25). Zwei Monate werkten der fünffach vorbestrafte Räuber und sein Zellengenosse (30), der zuletzt wegen versuchter schwerer Körperverletzung verurteilt worden war, am Loch durch die Decke. Werkzeug, wie den Gips zum Kaschieren einer Holzplatte, die während der Arbeiten das Loch abdeckte, fand man in der Häfn-Werkstätte.