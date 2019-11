„Die Täter haben ganz genau gewusst, was sie tun. Sie haben mit den teuersten Radln angefangen, nur die Bikes unter 1000 Euro stehen gelassen. Von zehn Fahrrädern, die in einer Ecke gestanden sind, sind noch zwei übrig. Sie müssen unseren Betrieb vorher ausspioniert haben, anders kann ich mir das nicht vorstellen“, berichtet Markus Neuweg, der mit seinen Brüdern seit Mai das Fachgeschäft an der B137 in Grieskirchen betreibt: „Wir haben viel Geld in die Sicherheitsvorkehrungen investiert, aber es hat nichts genutzt.“