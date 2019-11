Für die FPÖ sitzen großteils Männer im Parlament und den Landtagen, und auch unter den Wählern ist der Männeranteil viel größer. Ist die FPÖ eine Männerpartei?

Nein, aber dass es so ist, hat meiner Meinung nach mehrere Gründe: Einerseits werden die Listen basisdemokratisch erstellt, und wir haben kein Reißverschlusssystem wie andere Parteien. Aber wir haben auch Frauen auf unseren Listen, und die wollen auch ganz oft nicht in die erste Reihe gehen. Und wenn sie es wollen, dann sind das Frauen, die mit eigener Kraft und Qualität Politik machen. Also, wir haben noch Aufholbedarf in der Quantität, aber nicht in der Qualität.