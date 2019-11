Vielleicht doch Formula SM?

Was tut man nicht alles für sein Hobby, ungewöhnliche Autos zu fahren! Der Sitz ist so eng wie ein Schraubstock, ach was, der Sitz - die ganze Kanzel gewährt mir genau null Bewegungsspielraum. Ich lasse mich in den Sechspunktgurt schnallen, was mir erst einmal die Luft nimmt. Zusätzlich werden meine Handgelenke gefesselt. Was aussieht wie lustvolle Fesselspiele, hat einen ganz harmlosen Grund: Sollte ich mich überschlagen, verhindern die Riemen, dass meine Arme herumschlackern und vom aufschlagenden Fahrzeug abgequetscht werden.