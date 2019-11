„Putting Green“, steht auf einem grünen Schild, das den Weg zum Übungsplatz im Golfclub in Feldkirchen an der Donau weist. „Er ist wie unser Neun-Loch-Platz praktisch das ganze Jahr bespielbar“, sagt Christoph Schilchegger, der auf der 95 Hektar großen Anlage unweit der Badeseen insgesamt 27 Löcher anzubieten hat. Mit rund 1000 Mitgliedern ist Feldkirchen außerdem der größte Club der Open-Golf-Gruppe, zu der nun sieben Anlagen zählen - darunter neben Feldkirchen auch jene in Oberneukirchen und Pischelsdorf.