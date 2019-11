130.000 Euro Schaden

Auch über die Grenzen Innsbrucks hinaus. Coups gab es zwischen Schwaz und Imst. Das war auch der Grund, weshalb sich das Landeskriminalamt im Frühsommer in die Ermittlungen einschaltete. Im September lag das Ergebnis vor: Allein 32 Jugendlichen und zwei Unmündigen im Alter von 13 bis 19 Jahren konnten insgesamt 121 Straftaten (unter anderem 85 Einbrüche in Firmen bzw. Geschäfte, vier in Wohnungen, fünf Raubdelikte) mit einem Gesamtschaden von 130.000 Euro nachgewiesen werden.