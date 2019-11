Für Österreichs Verband könnten bei einem Zuschlag gleich zwei Fliegen auf einen Schlag erlegt werden: Erstens das Bangen um ein Antreten von Dominic Thiem in der Qualifikationsrunde, die terminlich ungünstig am 6./7.3. liegt. Denn in der Woche danach steht in Indian Wells die Titelverteidigung in Indian Wells auf Thiems Terminplan. Da wäre rein aus reisetechnischen Gründen ein mögliches Auswärtslos in Chile, Argentinien oder den USA noch besser.