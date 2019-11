Wer die beschauliche Gegend besucht, die sich in den Bergen Spaniens an Portugal schmiegt, beginnt am besten in Madrid. Von Wien aus werden zahlreiche Flüge angeboten, danach geht es am besten mit dem Mietauto Richtung Südwesten. Erst nach 200 Kilometern beginnt sich die mondähnliche Landschaft zu verändern. Bergkämme tauchen in der Ferne auf, verbrannte Erde wird von grünen Sprenkeln durchbrochen. Und am Horizont taucht ein Städtchen auf, das vermuten lässt, dass hier seit dem Mittelalter nicht viel passierte: Trujillo. Nicht einmal 10.000 Menschen leben in den verwinkelten steilen Gassen. Achtung: Mit dem Auto sind sie kaum ohne Schäden an der Karosserie befahrbar. Die Burg, gleichermaßen von Römern, Arabern und Goten erobert, bot schon für Szenen der Serie „Game of Thrones“ den perfekten Hintergrund. Auch kulinarisch wird einiges geboten. Tipp: Im Mai das Käsefest im Stadtzentrum besuchen!