In der neuen Tesi H2, dies deutet der Modellname bereits an, kommt hingegen der Motor des Hypernaked-Modells Z H2 von Kawasaki zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen Reihenvierzylinder mit 998 Kubikzentimeter Hubraum, der in der Z H2 dank Kompressoraufladung 200 PS leistet.