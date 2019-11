„Winter is coming“, heißt es in den kommenden Tagen im ganzen Bundesland. Väterchen Frost kündigte sich bereits in der Nacht auf Mittwoch an. „Im Süden wird es tiefwinterlich. Vor allem am Alpenhauptkamm werden große Schneemengen erwartet, auch auf den Salzburger Bergen rechnen wir mit 50 Zentimeter Neuschnee“, prognostiziert Meteorologe Alexander Ohms.