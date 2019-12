Ein Tannenbaum ist ein Naturprodukt und demnach ist der Stamm auch sehr robust und solide. Ist der Stamm schmaler als die Standardgröße des Ständers, sollte dies kein Problem darstellen. Sowohl bei Ständern mit Klemmtechnik, als auch bei Modellen mit Schraub- oder Seilzugmechanismus kann dieser an den Durchmesser angepasst werden. Schwieriger wird es bei dickeren Stämmen. Hier hilft meist nur eine Säge, mit der Sie den unteren Teil des Stammes so zuspitzen, dass er in den Ständer passt.