Eltern verabschiedeten sich - dann öffnete Bub die Augen

Für den Abschied nahmen sich die trauernden Eltern viel Zeit - sie verbrachten Oscars vermeintlich letzte Nacht mit ihm im Krankenhaus, kuschelten mit ihm, badeten ihn und zogen ihm die schönste Kleidung an, die sie für ihn bereits gekauft hatten. Auch Chelseas Mutter sollte sich von ihrem Enkel via Videoanruf verabschieden können. Also wählten die Eltern ihre Nummer, während der Bub auf Chelseas Brust lag. „Sie war mitten in einem Einkaufszentrum, als ich sie erreichte. Während wir sprachen, sah sie, wie Oscar seine Augen öffnete - und sie begann einfach zu schreien“, erinnerte sich Chelsea gegenüber dem britischen „Leicester Mercury“.