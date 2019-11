Große Österreich-Tour

Voodoo Jürgens ist live zu sehen: Am 2. und 3. Dezember in der Wiener Arena (das erste Konzert ist bereits ausverkauft), am 4. Dezember im Salzburger Rockhouse, am 5. und 6. Dezember im Innsbrucker Treibhaus, am 7. Dezember beim Bergfestival in Saalbach, am 11. Dezember im Linzer Posthof, am 12. Dezember im St. Pöltner Cinema Paradiso und am 13. Dezember im Grazer Orpheum. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.oeticket.at oder unter www.voodoojuergens.com.