Immer wieder ähnliche Probleme

In der Vergangenheit war es im AKW Temelin wiederholt zu ähnlichen Problemen gekommen. „Vibrationen und Abschaltungen der Turbinen gehörten zum Kolorit der ersten 15 Betriebsjahre und für eine Weile schien es, als hätten die Techniker dies mittlerweile unter Kontrolle“, so Pavel Vlcek von der Bürgerinitiative OIZP aus Budweis. Nach Einschätzung der Atomaufsichtsbehörde SUJB in Prag hatte der Vorfall indes keine Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit der Anlage.