Das Leben am Stadtrand, umgeben von idyllischer Natur, hat zwar einen großen Reiz, doch was passiert, wenn die Natur plötzlich dem Menschen zu nahe kommt? So musste sich ein 17-Jähriger auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Kaposigasse in der Donaustadt vor fünf großen Wildschweinen in Todesangst retten.