Beamte nahmen den jungen Mann am Montagmorgen fest. Der 26-Jährige gestand die Tat und gab private Schulden als Motiv an. Er erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag. Noch in der Tatnacht habe er die leere Geldbörse des Taxifahrers samt und die Schreckschusspistole in eine Mülltonne geworfen.