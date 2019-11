Dass es mit ÖVP und FPÖ vor zwei Jahren recht flott ging, will Kogler nicht als Vergleich heranziehen. Deren Wahlprogramme seien ja in gewissen Bereichen fast deckungsgleich gewesen, so der Grünen-Chef. Was sein Vieraugengespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Dienstagnachmittag betrifft, kündigte Kogler an, dass man sich auf einen Fahrplan und die Struktur der kommenden Gespräche einigen wolle.