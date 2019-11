„VinziRast“-Adventmarkt für einen guten Zweck

Der Adventmarkt zugunsten von VinziRast findet von 28. bis 30. November in Währing statt. Die zu erwerbenden Unikate sind von geflüchteten Menschen hergestellt. Dazu gibt’s Weihnachtspunsch und hausgemachte Kekse im geschmückten Innenhof von VinziRast-mittendrin. Die Weihnachtsgeschenke werden im Rahmen des Projektes „VinziChance“ von geflüchteten Menschen in Handarbeit einzeln hergestellt. Ehrenamtliche Mitarbeiter geben den Teilnehmern wochentags von 9 bis 10 Uhr Sprachunterricht und begleiten sie von 10 bis 12 Uhr in den verschiedenen Werkräumen für Holz, Fahrrad und Textil. Abschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen.