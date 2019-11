Seit dem „Ibiza-Mai“ steht Österreichs Politlandschaft kopf, was sich offenbar auch auf die krone.at-Leser niederschlägt. So stießen im Oktober vor allem das Nachhallen der Nationalratswahl, erste Sondierungsgespräche und nicht zuletzt eine von der „Krone“ aufgedeckte Liederbuchaffäre und das Rauchverbot in der Gastronomie auf massives Interesse.