Auch bei der Ausstattung gibt es deutliche Unterschiede. Notebook- bzw. Tablet-Klassen gibt es etwa in 14,6 Prozent der BMHS, in den AHS liegt der Anteil bei 6,4 und in den NMS bei nur 5,9 Prozent. WLAN in allen Unterrichts- und Aufenthaltsräumen gibt es in fast 60 Prozent der BMHS, in 50,6 Prozent der AHS und in 45,5 Prozent der NMS. Internetleitungen mit mehr als 40 Megabit Geschwindigkeit gibt es in 40,6 Prozent der NMS, in 37,1 Prozent der AHS und in 42,8 Prozent der BMHS. Internetleitungen mit mehr als 100 Megabit Geschwindigkeit gibt es in 38,8 Prozent der BMHS, in 34,5 Prozent der AHS - aber nur in 13,7 Prozent der NMS.