Morales sei ein „guter Mensch“, der immer für die Ärmsten gearbeitet habe. Maradona hat in der Vergangenheit schon andere linke Politiker wie den Kubaner Fidel Castro und den Venezolaner Hugo Chávez unterstützt. Morales war am Sonntag als Präsident Boliviens zurückgetreten. Am Montag verließ er sein Land in Richtung Mexiko, wo ihm Asyl gewährt wird.