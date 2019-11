Szene-Club feiert 11-jähriges Jubiläum

Auch in den kommenden Wochen stehen im Rahmen des 11-jährigen Jubiläums tolle Acts auf dem Programm. Am 7. Dezember gastiert etwa Star-DJ Mike Williams, bekannt von namhaften Festivals wie dem Electric Love oder dem Tomorrowland, in Wien und verspricht als Main-Act im Szene-Club ein sensationelles Set und eine unvergessliche Nacht.