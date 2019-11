Soziales Bewusstsein durch soziale Medien erhöht

Die Generation Tech - also die heute 15- bis 19-Jährigen - leitet den Wandel unserer Gesellschaft ein und setzt neue Maßstäbe. 92 Prozent nutzen täglich Formen künstlicher Intelligenz im Alltag und sehen in ihr eine positive Entwicklung für ihr Leben. Es gibt keine Faszination mehr für Gadgets und Geräte wie in den Generationen davor. Stattdessen herrscht eine viel höhere Akzeptanz gegenüber technologischem Fortschritt wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz, Smart Homes, Voice Technologie und autonomem Fahren. Technik ist nichts Außergewöhnliches oder Überraschendes mehr - Technik ist zum natürlichen Teil des Lebens geworden.