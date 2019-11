Amazon verwarf neuen Standort in New York

Amazon wollte Anfang des Jahres ein zweites Hauptquartier in den USA eröffnen. Mehrere Dutzend Städte buhlten damals um die Gunst des Handelsriesen. Amazon entschied sich schließlich für New York, weil der Big Apple dem Unternehmen drei Milliarden US-Dollar (2,72 Milliarden Euro) Steuervergünstigungen in Aussicht stellte. „Wir haben so viel Lärm gemacht in New York und so viele Argumente aufgebracht, dass Amazon sich zurückgezogen hat“, sagte der Gewerkschafter. Der Widerstand der Lokalpolitik und der Gewerkschaften brachte Amazon im Februar dazu, seine Pläne für den Standort in New York aufzugeben.