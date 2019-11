Tatsächlich ist das ökonomische Potenzial Wiens beträchtlich. Ludwig: „Mit 94 Milliarden Euro an Bruttoregionalprodukt sind wir so groß wie Kroatien und Slowenien zusammen!“ Der Klimaschutz als Thema sei eine wirtschaftliche Chance, egal, ob im Verkehr, im Wohnbau oder bei der Fernwärme. Anerkannt gut liegt Wien in der Abwassertechnik und Abfallentsorgung, aber auch da werde es weitere Fortschritte geben.