„Der 35-jährige Mann aus der Gemeinde Ferlach lenkte am Dienstag gegen zwei Uhr in der Früh seinen Pkw auf der Waidischer Landesstraße aus Ferlach kommend in Richtung Zell Pfarre. Kurz nach dem Ort Waidisch kam er in einer leichten Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit, links von der Straße über die dort abfallende Böschung ab und prallte frontal gegen eine Baumreihe“, heißt es seitens der Polizei.