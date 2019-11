Dabei hatte die Tour durch das Weinviertel so vielversprechend begonnen: „Ich konnte ein altes Zelt verkaufen“, berichtet Direktor Emil Wertheim. Der Erlös sollte über die kalten Wintermonate helfen. Doch nach den Vorstellungen in Ottenthal die erschreckende Entdeckung: „In einen Wohnwagen war eingebrochen worden, alles Geld ist weg“, so Wertheim. Die Finanzen beschränken sich nur noch auf das, was der Direktor buchstäblich in seiner Jackentasche hat: „Das sind nur 50 Euro!“ Damit müssen er, seine Frau, vier Kinder sowie Onkel und Tante auskommen. Immerhin konnte die Polizei Fingerabdrücke sicherstellen. Ob die Familie ihr Geld wiedersieht, ist fraglich. Die Truppe, sie gastiert am Mittwoch in Drasenhofen, bittet um Unterstützung.