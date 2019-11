Der Kaffeeautomat ist oft der Ort, an dem sich Kollegen im Arbeitsalltag treffen. Geht’s nach Thomas Bankhamer, rückt in Firmen auch der Wuzzeltisch als Kommunikationsplatz in den Blickpunkt. „Mir ist wichtig, dass die Leute miteinander reden - das geschieht beim Tischfußball in lockerer Atmosphäre“, sagt der 48-Jährige aus St. Willibald. Außerdem macht so ein Pausen-Kick den Kopf frei.