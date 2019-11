Dennoch: Sterling muss nun die Konsequenzen tragen. Der englische Verband gab bekannt, dass der 24-Jährige aus dem Kader für die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Montenegro gestrichen worden ist. „Wir müssen die Rivalitäten zwischen Klubs in der Nationalmannschaft trennen“, so England Chefcoach Gareth Southgate. Sterling darf dennoch beim Team bleiben. Am Sonntag im Qualifikationsspiel gegen Kosovo wird er vermutlich wieder im Kader stehen.