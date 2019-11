Der von Frankreich, Italien, Malta und Deutschland Ende September ausgehandelte Plan sei ein Schritt, um von einem „völligen Ad-hoc-Verfahren wegzukommen“, so Merkel. Die deutsche Bundeskanzlerin sieht jedoch noch viel Handlungsbedarf bei der fairen Aufgabenverteilung in Europa. „Wir können die Länder, die an der maritimen Schengen-Außengrenze liegen, nicht im Stich lassen“, sagte sie. Merkel betonte aber auch, dass weiter gemeinsam an der Bekämpfung der Fluchtursachen gearbeitet werden müsse.