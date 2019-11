Angriff auch auf Palästinenserführer in Damaskus

Dennoch wurde auch aus Syrien ein israelischer Angriff auf einen militanten Palästinenserführer gemeldet: Israels Luftwaffe habe laut syrischen Angaben das Haus des Islamischer-Dschihad-Anführers Akram al-Ajuri in Damaskus angegriffen und dabei zwei Menschen getötet. Zwei Raketen hätten am Dienstagvormittag einen Wohnsitz von Ajuri getroffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Dabei seien Ajuris Sohn und eine weitere Person ums Leben gekommen, zehn Menschen seien verletzt worden. Die israelische Armee kommentierte die Berichte nicht.