Tiefe Krise bei Osram: Mehr als 300 Millionen Euro im Minus

Osram steckt in der Krise. Im abgelaufenen Geschäftsjahr rutschte das Traditionsunternehmen mit 343 Millionen Euro in die roten Zahlen. Ein Jahr zuvor standen noch 188 Millionen Euro Gewinn zu Buche. Osram kündigte weitere Einsparungen an, die auch die Belegschaft treffen dürften.