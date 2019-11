Da sind sich Vincent Kriechmayr, Max Franz, Matthias Mayer, Hannes Reichelt & Co. einig. Um perfekt für die ersten Speed-Rennen in Lake Louise (30. 11./1. 12.) und Beaver Creek (6. und 7. 12.) vorbereitet zu sein, klettern unsere zehn besten Speed-Piloten heute in den Flieger Richtung Übersee.