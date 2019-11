Die dänische Schauspielerin war mit der Abrechnung aber noch lange nicht fertig - und legte eine Zickenkriegs-Anekdote aus den 80er-Jahren nach: „Wir waren 1987 zusammen in einem Club in Downtown und sie hat mir immer wieder auf den Fuß getreten. Sie war dann auch noch total rüde, worauf ich ihr dafür am Ende eine Ohrfeige gegeben habe. Die hat gesessen, weil sie nicht besonders groß ist und ich eine Gigantin.“