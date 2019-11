„Schon ziemlich weit oben!“ Ohne viel zu zögern antwortete Thiem auf die Frage, wo er denn seinen 7:5, 7:5-Triumph über Federer beim Masters in London einreihen würde. Zweifelsohne in die schon ziemlich lange Liste seiner größten Erfolge. Wie heuer den ersten Triumph in einem 1000er-Turnier in Indian Wells, bei dem er im Finale ebenfalls Federer bezwungen hatte, wie den allerersten Turniersieg 2015 in Nizza, wie die beiden so emotionalen Heim-Erfolge in Kitzbühel und Wien oder wie die beiden Finaleinzüge in Paris. Den er 2019 in einem denkwürdigen Fünfsatz-Triumph über Djokovic fixiert hatte.