An den kommenden beiden Sonntagen fahren in Richtung Wien die Railjets in Salzburg Hauptbahnhof und Neumarkt-Köstendorf um 16 Minuten später ab. Im Flachgau haben einzelne S-Bahnen geänderte Verkehrszeiten, Regionalexpresszüge von und nach Braunau können an diesen Tagen nicht zwischen Freilassing und Steindorf bei Straßwalchen fahren.