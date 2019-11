Nur 18 Punkte in 18 Runden und Platz acht in der Regionalliga Salzburg - Christian Schaider war als Coach der Salzburger Austria angezählt. Doch dem Deutschen wurde Montagabend nach einer Vorstandssitzung weiter das Vertrauen ausgesprochen. „Christian Schaider und sein Team haben ihre Aufgaben in einer schwierigen Situation übernommen, und den Verein in weiterer Folge in die Regionalliga Salzburg geführt. Auch wenn es einmal schlecht läuft, muss man sich nicht gleich trennen. Im Gegenteil: Wir rücken noch näher zusammen und ich bin zuversichtlich, dass wir nach dem verpatzten Herbst einen sicher schöneren Frühling erleben werden“, meinte Präsident Claus Salzmann.